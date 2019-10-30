Минувшей ночью из-за пожара в жилом доме спасатели вывели на улицу десятки человек

09:17 | 31.10.2019

Минувшей ночью, около 3:50, в Екатеринбурге произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме на улице Сапёров. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.



На месте происшествия работали девять человек личного состава и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Потушить огонь удалось в течение 15 минут. Причины произошедшего устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»