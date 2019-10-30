На Уралмаше в Екатеринбурге пропал мужчина

09:02 | 31.10.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге на Уралмаше пропал 31-летний Константин Андреев. С 27 октября его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы. Особые приметы : родинка на животе, татуировка на правой руке.



На момент пропажи был одет в тёмно-синюю куртку с серым капюшоном, футболку, спортивные штаны тёмно-синего цвета с белыми вставками, тёмные кроссовки 42-го размера.



Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего мужчины – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона +7-9000-44-02-20 или заместителю руководителя отряда Марии, +7-900-203-6662.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»