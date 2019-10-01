«Устроили настоящую вакханалию». Прокуратуру и полицию попросили разобраться с незаконной уличной торговлей в Екатеринбурге

19:38 | 30.10.2019

В Екатеринбурге насчитывается 191 нелегальный нестационарный объект. Такие данные привел координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль по Свердловской области Дмитрий Чукреев. Он направил обращения в УМВД Росиии по Екатеринбургу и прокуратуру с указанием всех адресов с просьбой принять меры по сносу данных НТО.



По его данным, в Верх-Исетском районе города насчитывается как минимум 29 таких объектов, в Железнодорожном районе 40, в Кировском не менее 16, в Ленинском 23, в Октябрьском 33, в Орджоникидзевском 39, в Чкаловском около 10.



«Цифры могут меняться незначительно, но порядок примерно такой. Где-то владельцы киосков уже сами демонтировали павильоны, в других случаях НТО кочуют из одного места в другое. Я бы выделил микрорайон ЖБИ, где на одном пятачке на улице Сыромолотова установлено сразу 9 незаконных киосков, мкрн. Кольцово около дома №14 по улице Бахчиванджи и объекты на Сортировке по улицам Пехотинцев и Билимбаевской. Там устроили настоящую вакханалию. Складывается такое впечатление, что кому-то это очень выгодно – и я сейчас не про коммерсантов», – прокомментировал Дмитрий Чукреев.



Напомним, что в ночь с 22 на 23 июля неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий матери общественника. Было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества путем поджога»), но пока следствие не установило виновных лиц.

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