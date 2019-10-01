В Екатеринбурге обсудили профилактику преступлений мошеннического характера

20:11 | 30.10.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В Свердловском ГУ МВД по инициативе пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых состоялся «круглый стол» по вопросу профилактики преступлений мошеннического характера. В нем приняли участие 30 редакторов СМИ и руководитель отделения по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска (УУР) ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Илья Батанов.



«Средний Урал столкнулся с реальной проблемой всплеска проявлений мошеннических действий в отношении граждан, в том числе пожилого возраста. Разновидностей обмана людей в последнее время стало столько, что трудно сосчитать. Любители легких денег практически в режиме онлайн придумывают новые современные схемы, как облапошить доверчивое население. В связи с этим роль профилактической работы органов внутренних дел, журналистского сообщества и блогосферы многократно возрастает», - отметил полковник Горелых.



За 9 месяцев на территории Свердловской области было совершено 4187 подобных преступлений, 1175 из которых – случаи мошенничества в интернете. Для предотвращения таких преступлений полицейские приняли участие в рабочей группе проекта «Безопасный интернет», в рамках которого рассматриваются предложения для рассмотрения Заксобранием.



Добавим, что во время мероприятия сотрудники МВД посоветовали быть более осторожными и внимательными и соблюдать правила личной безопасности. В любых подозрительных ситуациях жителям необходимо обращаться в полицию или звонить по круглосуточному телефону доверия 8(343)358-71-61.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»