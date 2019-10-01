В Свердловской области будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве инвалида

19:27 | 30.10.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Камышловском районе будут судить 24-летнего свердловчанина, обвиняемого в убийстве инвалида с особой жестокостью. Как рассказали в областном СУ СКР, когда молодой человек гостил у бабушки, у него возникла неприязнь к её престарелому сожителю, являющемуся инвалидом 1 группы по зрению.



Стоит отметить, что в момент совершения преступления уралец был пьян. Он упрекал пенсионера в том, что тот является обузой для его бабушки.



В ходе конфликта молодой человек облил сожителя бабушки горючей жидкостью, выволок на улицу и поджег одежду, находившуюся на мужчине. В результате мужчина скончался от полученных ожогов.



В отношении свердловчанина расследовали уголовное дело по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.











Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»