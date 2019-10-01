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18:15 | 30.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В 2020 году в Екатеринбурге установят «умные» светофоры

В уральской столице в с 2020 года начнут устанавливать «умные» светофоры, которые будут останавливать автомобили «лазерной стеной». Об этом сообщил начальник центра промышленного дизайна АО «ПО «УОМЗ» (холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») Сергей Шашмурин на площадке VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Он сообщил, что лазерный барьер будет включаться автоматически, либо в условиях плохой видимости. Новая система позволит снизить количество ДТП в городе на пешеходных переходах.

В тестовом режиме планируется установить «умные» светофоры на 1-2 перекрестка.

Разработку будут осваивать на крупных знаковых перекрестках и центральных улицах. Помимо Екатеринбурга светофоры установят также в Москве и Тюмени.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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