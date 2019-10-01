Свердловские единороссы определились с кандидатурой нового председателя партийной приемной

18:04 | 30.10.2019

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Президиум свердловского политсовета «Единой России» поддержали кандидатуру депутата ЗакСобрания Михаила Клименко для назначения руководителем региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Теперь её должен утвердить Президиум Генсовета «Единой России», сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».



«Предыдущий руководитель общественной приемной – Анатолий Петрович Сухов, ушел из жизни этим летом после продолжительной болезни. Михаил Клименко показал себя активным депутатом, готов принять на себя дополнительную общественную нагрузку. Кандидат достойный», - прокомментировал решение секретарь регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий.



После одобрения кандидатуры Президиумом Генсовета Михаил Клименко сможет приступить к работе на новой должности.



Это кадровое решение было не единственным на сегодняшнем заседании Президиума Регионального политсовета. Так, в Сысертском местном отделении назначен временно исполняющий обязанности секретаря – глава городского округа Дмитрий Нисковских.



Кроме этого, Президиум утвердил протокол конференции Среднеуральского местного отделения о предложении кандидатуры Вениамина Бикташева для избрания на должность председателя Думы городского округа Среднеуральск.

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