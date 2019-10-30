Свердловчане стали реже жениться и разводиться

18:02 | 30.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Свердловской области зафиксировано снижение заключения браков и количество зарегистрированных разводов.



В период с января по август этого года свердловчане сыграли 18 382 свадьбы, что на 2 409 меньше, чем в прошлом году. Однако снизилось и число разводов: их количество уменьшилось с 2605 и составило 10 437.



Добавим, что тенденция к снижению браков в Свердловской области отмечена не впервые.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»