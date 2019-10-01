Уголовное дело в отношении экс-спикера «Уральской рублевки» вернули в прокуратуру

17:47 | 30.10.2019

Сысертский районный суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-спикера местной думы Александра Карамышева, обвиняемого по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч.1 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»). Решение было принято в ходе предварительного слушания, рассказали корреспонденту veved.ru в суде.



По версии следствия, председатель Думы Сысертского городского округа в нарушение трудового законодательства в отдельные дни в октябре и ноябре 2017 года находился за пределами территории Российской Федерации по обстоятельствам, не связанным с осуществлением им своих служебных полномочий. При этом он покинул свое рабочее место без оформления и предоставления документов, подтверждающих уважительность его отсутствия на рабочем месте.



В последующем он утвердил составленные специалистом думы табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о полной отработке им рабочего времени за указанные месяцы, в том числе за периоды его фактического отсутствия на рабочем месте. Также обвиняемый утвердил 4 платежных поручения о незаконном зачислении ему заработной платы за октябрь и ноябрь 2017 года.



Решение о возбуждении уголовного дела было принято сотрудниками Следственного комитета.



Напомним, что накануне новым председателем думы Сысерти был избран 29-летний Илья Тугбаев, его поддержали 12 из 15 депутатов. Сам Александр Карамышев ране был лишен депутатского мандата по решению суда за предоставление недостоверных сведений о своём имуществе и имуществе своей супруги.



Карамышев не указал информацию о счете, открытом на его имя в Альфа-банке и Сбербанке России, а также о наличии у него на праве собственности двух прицепов. При заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на супругу Карамышеву С.В. не указан ряд объектов недвижимости.

© «Вечерние ведомости»