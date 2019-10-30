Житель Каменска-Уральского отправлен в психоневрологический интернат за неоплаченные штрафы

17:29 | 30.10.2019

Фото: КП - Екатеринбург

В Каменске-Уральском местного жителя отправили в психоневрологический интернат из-за двух неоплаченных штрафов.



Штрафы выписали за переход проезжей части в неположенном месте, но мужчина отказывался их оплачивать в течение долгого времени, а к судебному приставу не явился. В пресс-службе УФССП России по Свердловской области рассказали, что судья назначил местному жителю наказание в виде 40 часов обязательных работ в психологическом интернате.



Мужчине напомнили, что если он не выполнит работы, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»