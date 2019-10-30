В новогодние праздники появятся прямые рейсы из Екатеринбурга в Барселону

16:58 | 30.10.2019

Фото: trn-news.ru

В новогодние праздники «Уральские авиалинии» запускают три прямых рейса из Екатеринбурга в Барселону. В этом году в Испанию можно будет улететь 28 декабря, а в следующем – 4 и 11 ноября.



Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, зима – один из самых прекрасных сезонов для путешествий в Барселону, так как загадочные сооружения Гауди превращаются в яркие арт-объекты, украшенные сотнями гирлянд.



Билеты доступны для покупки как в эконом-варианте, так и в бизнес-классе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»