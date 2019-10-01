В Екатеринбурге запланирован ремонт «Черного тюльпана»

15:57 | 30.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Администрация города Екатеринбурга объявила конкурс на разработку эскизов и рабочей документации на благоустройство памятников. Такая информация появилась на сайте госзакупок.



Согласно документации, планируется отремонтировать памятник комсомолу Урала, стелы «Никто не забыт. Ничто не забыто» на Изоплите и «Вечная слава погибших в боях за Родину жителя поселка Шарташ», памятник уральским воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» и прилегающие к этим объектам территории.



На сайте госзакупок обозначается начальная максимальная цена контракта – 237 тысяч рублей. Эскизы должны быть готовы до 20 декабря.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»