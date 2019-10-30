Полиция Нижнего Тагила разыскивает вора мужской одежды

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в краже мужской одежды. Он заходил в магазин два раза и в обоих случаях похищал куртки, рубашки и кофты на общую сумму 18 тысяч рублей.Как рассказали в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское», оперативники тщательно изучили записи камер видеонаблюдения и определили подозреваемого. Его приметы: худощавое телосложение, рост 175-185 см. В первом случае он был одет в куртку оливкового цвета, спортивные штаны черного цвета с белыми полосками по бокам. А во второй раз он был в сине-серой куртке, черных спортивных штанах с красно-белыми вставками и черных кроссовках.Полиция просит всех, кто видел где-либо подозреваемого, сообщить по телефонам: 8 (343) 597-64-02 или 02.