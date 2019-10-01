В Нижнем Тагиле перед судом предстанет банда взломщиков банкоматов

14:52 | 30.10.2019

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Нижнего Тагила, обвиняемых в хищении свыше 8 млн. рублей из банкоматов. На счету организованной группы – три эпизода краж денежных средств. Пойманы они были в ходе очередной попытки кражи денег из банкомата в магазине «Монетка» оперативниками свердловского ОБОП и уголовного розыска Нижнего Тагила при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.



Первый раз на кражу участники группы пошли 6 декабря 2017 года, когда ими было принято решение о хищении средств из банкомата на ул. Вагоностроителей в г. Нижнем Тагиле, сейф которого располагался в помещении магазина, а экран банкомата располагался на улице. Обвиняемые убедились, что в ночное время магазин не охраняется сторожем, а охранную сигнализацию один из них сможет отключить.



Поздним вечером злоумышленники проникли внутрь подвального помещения. Используя домкрат, они проломили потолок, в котором образовалось сквозное отверстие, ведущее в примерочную комнату магазина. Через данный проем соучастники проникли в помещение магазина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Затем один из обвиняемых отключил охранную сигнализацию и заблокировал каналы связи банкомата. После чего при помощи газосварочного оборудования они разрезали стенку банкомата и похитили из него денежные средства на сумму свыше 7,3 млн. рублей.



Аналогичным образом они похитили средства в январе 2018 года из банкомата по ул. Фрунзе в г. Нижнем Тагиле. При этом, сейф банкомата располагался в цветочном магазине, а экран банкомата – на улице. Разобрав кирпичную кладку стены, злоумышленники проникли внутрь, после чего похитили из банкомата свыше 760 тыс. рублей.



В декабре 2018 года при хищении денежных средств из банкомата, расположенного в магазине торговой сети на ул. Каспийская в г. Нижнем Тагиле, куда они проникли, разобрав кирпичную кладку стены, они были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов.



По факту преступных действий были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах»), ч. 3 ст. 30, п «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в крупном размере»).



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила.

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