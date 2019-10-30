Екатеринбург накроет метель

14:39 | 30.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о метели и сильном снеге 31 октября. МЧС массово рассылает соответствующие смс-оповещения.



– По данным синоптиков 31 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, метель. Будьте бдительны, – написано в сообщении.



Отметим, что о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи необходимо сообщать по телефону 101 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»