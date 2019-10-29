Мост в свердловском селе Филькино признали безопасным

13:05 | 30.10.2019

Фото: ural.kp.ru

Мост в селе Филькино Свердловской области, который неоднократно смывало рекой, признали безопасным, об этом сообщил глава Серовского ГО Василий Сизиков в ответе депутату Госдумы Андрею Альшевских.



Напомним, неустойчивый мост несколько раз отстраивали с нуля. Также конструкцию из-за наледи, которая образовывается зимой, прозвали «американской горкой».



Альшевских также отметил, что зимой берег реки будут укреплять. При обнаружении дефектов будет проводиться их устранение, а русло реки будет очищаться от мусора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»