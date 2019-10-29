В Свердловской области пожарные эвакуировали жителей четырехэтажки

12:31 | 30.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранним утром в четырехэтажке в Реже произошел пожар, из-за которого спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей дома, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании на 2 этаже дома поступило на пульт диспетчера в 06:31.



На место выезжали 7 спасателей на 3 спецмашинах. С огнем пожарные справились за 3 минуты.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»