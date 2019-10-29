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12:21 | 30.10.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
Спорт «на высоте» и оценка коллег: строители УГМК приняли участие в форуме «100+ Forum Russia»
В ходе исследования были проанализированы этажность и потребительские свойства свыше 2,6 тысяч строящихся и уже сданных жилых комплексов в разных регионах России, из них 136 в Свердловской области.
«В начале 2019 года мы совместно со службами маркетинга многих ЖК со всей страны разработали список из 106 параметров, которые относятся к потребительским свойствам комплексов. Например, транспортная доступность, безопасность, реализация концепции «двор без машин», благоустройство внутренней территории, входной группы, наличие площадок для отдыха, занятий спортом, и многое другое, вплоть до наличия велодорожек и лифтов в паркинг», - рассказал руководитель проектов ЕРЗ Юрий Гарбузов.
Первую строчку среди 136 лучших комплексов региона ЖК «Макаровский» занял, набрав 114 баллов. В среднем по России жилые комплексы набирают порядка 67 баллов за имеющиеся потребительские свойства.
По словам руководителя девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, ЖК «Макаровский» возводится в самом центре Екатеринбурга, на историческом месте, представляет классы жилья «Бизнес» и «Элит», и потому застройщик очень внимательно относится к мельчайшим деталям: «Объект четыре раза обсуждался на заседаниях градсовета, мы крайне тщательно подошли к его проектированию и реализации. Действительно, мы строго следим за тем, чтобы все детали и удобства проекта, все инженерные и инфраструктурные решения соответствовали премиальному статусу комплекса. Еще одна важная задача, которую мы тоже успешно решаем – сохранение и интеграция находящегося на территории квартала памятника архитектуры, здания Симановской мельницы, в его общее пространство».
Помимо этого, в рамках Форума «100+» было подписано соглашение с руководством сети Encore Fitness об открытии в 2020 году в «Башне «Исеть» фитнес-клуба премиум-класса. Ультрасовременное пространство клуба площадью 2500 м2 займет сразу три этажа небоскреба. Тренажерный зал и кардиозона будут оснащены линейкой современного оборудования от Life Fitness и Hammer Strength, а также цифровыми технологиями. Например, с помощью смартфона можно будет ознакомиться с видеоинструкциями и советами по технике работы на тренажерах, что сделает тренировки максимально удобными и эффективными.
Любителей водных активностей порадует просторный бассейн с большой зоной релаксации и гидромассажа. Закрепить результаты от тренировок и расслабиться можно будет в многофункциональном комплексе Encore Spa и большой термальной зоне с различными видами саун и бань со всех уголков мира.
Кроме того, для гостей и членов клуба будет работать Encore Cafe, меню которого основывается на концепции здорового и сбалансированного питания и идеально подходит для тех, кто ведет активный образ жизни.
«Encore – особенный бренд, который всегда смотрит вперед и задает темп остальным игрокам рынка. Тоже самое можно сказать и про Екатеринбург. Передовой, современный, очень многогранный. Наш клуб в Екатеринбурге станет настоящим подарком для жителей города и громким открытием для всего Урала. В 2020 году мы также планируем открыть новые клубы в Москве и Санкт-Петербурге, а в более отдаленной перспективе выйти на мировой рынок», - рассказала Ирина Кутьина, основатель и генеральный директор сети Encore Fitness.
© «Вечерние ведомости»
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