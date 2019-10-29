Жительница села Свердловской области убила мужа ножом, из-за того, что тот избил её шваброй

12:01 | 30.10.2019

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Шалинском районе вынесли приговор женщине, виновной в убийстве мужа ножом. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину шваброй.



Стоит отметить, что ранее супруг также систематически избивал свердловчанку на протяжении нескольких лет. Агрессивным муж стад после того, как трагически погибли оба его сына. Также супруг стал часто выпивать.



Женщине за убийство мужа назначили 1 год ограничения свободы.









Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»