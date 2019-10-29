В Березовском бизнесмен оказался на скамье подсудимых за нарушения правил обращения с отходами

11:18 | 30.10.2019

В Березовском перед судом за нарушение правил обращения с отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды предстанет 45-летний директор ЗАО «УК Горсвет», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Он обвиняется по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



По версии следствия обвиняемый, являясь генеральным директором ЗАО «УК Гор Свет», а также осуществляя деятельность исполнительного директора ООО «Эко-Логика», в период с ноября 2015 года по ноябрь 2018 г. при отсутствии законных оснований размещал на не предназначенных для данных целей земельных участках, расположенных в районе пос. Красногвардейского г. Березовского, отходы производства и потребления, относящиеся к IV классу опасности.



В частности, в указанный период были размещены бытовые отходы и мусор от сноса и разборки зданий. Кроме того, обвиняемым размещен ил МУП «Водоканал» г. Березовского.



Размещение отходов повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз.



Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.

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