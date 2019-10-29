В Невьянске база отдыха без разрешения пользовалась водоемом и вела распиловку древесины

11:02 | 30.10.2019

Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В Невьянске прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности базы отдыха «Красилово». Сотрудники базы, не получив на то право, использовали акваторию озера Красилово для создания стационарных и плавучих платформ, а также вели производственные работы по распиловке древесины.



При этом, земельные участки являются особо охраняемой территорией. Согласно статье 98 Земельного кодекса РФ, на землях рекреационного назначения запрещено вести деятельность, не соответствующую целевому назначению. Поэтому Невьянская прокуратура обратилась в суд, чтобы там признали незаконной деятельность базы и устранили нарушение природоохранного законодательства.



В результате на базе отдыха приостановили использование водного объекта и распиловку древесины.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»