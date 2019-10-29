Новости дня
11:02 | 30.10.2019
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области
В Невьянске база отдыха без разрешения пользовалась водоемом и вела распиловку древесины
При этом, земельные участки являются особо охраняемой территорией. Согласно статье 98 Земельного кодекса РФ, на землях рекреационного назначения запрещено вести деятельность, не соответствующую целевому назначению. Поэтому Невьянская прокуратура обратилась в суд, чтобы там признали незаконной деятельность базы и устранили нарушение природоохранного законодательства.
В результате на базе отдыха приостановили использование водного объекта и распиловку древесины.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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