Уральский «Автомобилист» проиграл «Сибири» на выездном матче

10:01 | 30.10.2019

Фото: hc-avto.ru

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл команде «Сибирь» в матче 12 регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:3. Матч состоялся в Новосибирске.



Шайбы были заброшены Михайловым (0:1), Пельтола (0:2) и Романцевым (0:3). Следует отметить, что для «Автомобилиста» это уже седьмое поражение подряд.



На следующий матч уральская команда отправится в Нур-Султан. Там 31 октября в 18:30 (по Екатеринбургу) хоккеисты встретятся с командой «Барыс» в МЛД «Барыс Арена».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»