В Екатеринбурге прошел долгожданный снегопад

09:30 | 30.10.2019

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

В уральской столице минувшей ночью прошел долгожданный снегопад. Обильные осадки в город принес антициклон.



Следует отметить, что, согласно прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге всю неделю продержится минусовая температура, поэтому снег таять уже не будет.



Сегодня утром по прогнозу ожидается -8 градусов, а днём -2.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»