В Екатеринбурге выпивший мужчина на иномарке влетел в ограждение

09:10 | 30.10.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

В уральской столице вчера вечером мужчина на KIA врезался в бетонный блок в переулке Базовом. По словам самого водителя, перед тем как сесть за руль, он выпил коньяка.



ДТП случилось вечером 29 октября. Свердловчанин двигался в сторону Сибирского тракта. О том, что мужчина пьян, он рассказал инспектору и людям, собравшимся вокруг. Выпить он решил из-за того, что поругался с женой.



Добавим, что в аварии никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»