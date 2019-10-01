Более 8 тысяч свердловчан приняли участие в мероприятиях по профилактике инсульта

19:47 | 29.10.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области прошла серия мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с инсультом. Как рассказали в департаменте информполитики региона, в мероприятиях приняли участие более 8 тысяч свердловчан.



С 24 октября в Екатеринбурге и других городах проходили мастер классы, семинары, где свердловчанам рассказывали об оказании первой помощи, первых признаках инсульта и объяснили, какие меры нужно принимать в целях профилактики. В мероприятиях были задействованы врачи, медсестры, а также студенты медучреждений. Завершилась серия мероприятий митингом-концертом в центре уральской столицы.



По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, профилактика заболеваний сейчас является самым приоритетным направлением для медиков.



Отметим, Всемирный день борьбы с инсультом был утвержден в 2006 году. Сейчас его отмечают жители более чем 40 развитых стран.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»