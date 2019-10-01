В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении 10-летней девочки

19:24 | 29.10.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В уральской столице будут судить молодого человека, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении девочки 2008 года рождения. Как рассказали в СУ СКР, с пострадавшей 23-летний свердловчанин общался в интернете.



Екатеринбуржец общался с девочкой на темы сексуального характера и высылал ей порнографические изображения. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозрительную переписку обнаружил отец девочки. Родители сильно испугались и обратились за помощью в полицию.



В итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия), части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера в отношении малолетнего) и пункта «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов с использованием сети «Интернет»). Следователи провели ряд экспертиз, в том числе культурологическую, лингвистическую и психолого-психиатрическую.



Сейчас уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»