Екатеринбургский школьник попал в Книгу рекордов России, запомнив 13 тысяч знаков числа Пи

19:09 | 29.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Десятиклассник из Екатеринбурга Денис Бабушкин запомнил 13 202 знака числа Пи и попал в Книгу рекордов России. Как рассказали в администрации уральской столицы, юноша обучается в специализированном учебно-научном центре УрФУ.



В присутствии комиссии Бабушкин воспроизвел знаки на доске в течение 6 часов 20 минут вместе с перерывами на разминки. Фиксация рекорда происходила в августе в Москве. До этого юноша тренировался целый год.



Ранее рекорд принадлежал учителю Истории и ОБЖ из города Химок Московской области. Преподаватель Владимир Кондряков воспроизвел 13 183 знака. Мировой же рекорд принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина, сумевшему воспроизвести 70 тысяч знаков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»