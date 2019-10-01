Роскомнадзор по УрФО накажет «Билайн» и «МТС» за нарушения законодательства о связи

19:08 | 29.10.2019

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги проведенных за 9 месяцев на территории Уральского федерального округа радиоконтрольных мероприятий.



Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора по УрФО, выявлено 948 радиоэлектронных средств операторов «большой четверки», работающих с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра.



Согласно статистике, больше всего радиоэлектронных средств, которые эксплуатировались с нарушениями, принадлежит ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») - 265. У ПАО «МТС» - 238, ООО «Т2 Мобайл» - 232.





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