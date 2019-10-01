Предприятие УГМК представило современные кабельные разработки на форуме в Екатеринбурге

18:53 | 29.10.2019

«Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК, представил современные разработки кабелей и проводов на Международном форуме высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». Мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге шестой год подряд, собрало более 10 тысяч участников.



Одной разработок Холдинга, представленных на форуме «100+ Forum Russia», стал огнестойкий кабель торговой марки «Кольчуга». Новая конструкция производится на заводе «Электрокабель» в городе Кольчугино (Владимирская область).



Кроме этого, на стенде компании были представлены пожаробезопасные силовые кабели торговой марки HoldCab с изоляцией из этиленпропиленовой резины. Они используются, например, при строительстве московского метрополитена. Кабели управления НИКИ также обладают хорошими эксплуатационными свойствами (повышенная огнестойкость и холодостойкость, безгалогенность) и востребованы при строительстве нефтегазовой и другой инфраструктуры.



Напомним, что огнестойкий кабель «Кольчуга» был презентован на выставке «ИННОПРОМ-2019». Технический директор Холдинга Алексей Саушкин тогда рассказал, что основное применение данного кабеля – это объекты массового скопления людей, офисные и торговые центры, многоэтажные высотные здания, аэропорты, промышленные и производственные объекты, атомные станции. В настоящее время предприятие занимает активную позицию в части поставок продукции на экспорт.

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