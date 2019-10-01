В администрации Екатеринбурга обсудили обеспечение безопасности горожан

18:26 | 29.10.2019

Фото: egd.ru

В екатеринбургской администрации сегодня состоялось заседание Координационного совета стратегического развития города, в рамках которого власти обсудили вопросы общественной безопасности.



Во время заседания с докладом об актуализации проекта «Защита от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» выступил председатель Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга Евгений Клюжин. Он рассказал об эффективном обеспечении безопасности жителей города и отметил роль Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы. По его словам, специалисты ЕДДС ежемесячно принимают около 37 тысяч заявок.



Итоги заседания подвел замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик, отметив, что вопросы безопасности являются приоритетными для властей всех уровней. Также Ковальчик порекомендовал Комитету административных органов внести дополнения в документ и представить его на заседании программного совета.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»