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18:11 | 29.10.2019

Фото: Е1

Отца Владимира Васильева вызвали на допрос в свердловский СК

Отца виновника ДТП на Малышева Владимира Васильева вызвали на разговор в Следственный комитет. Напомним, ранее стало известно, что Андрей Васильев сдал анализ мочи вместо сына.

Как сообщил представитель потерпевших Александр Шумилов порталу Е1, отцу придется рассказать следователям, как моча попала на экспертизу.

Следует также добавить, что если следователям удастся доказать, что Васильев был пьян, то обвинение могут переквалифицировать с пятой части 264-й статьи на шестую, где говорится о совершении смертельной аварии в состоянии опьянения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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