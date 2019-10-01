В Екатеринбурге столкнулись инкассаторская машина и четыре автомобиля

В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской произошло массовое ДТП. По словам одного из очевидцев, на дороге столкнулись пять автомобилей, один из которых инкассаторский.Как рассказал очевидец, все началось, когда в Renault Logan, который двигался в сторону улицы Первомайской, а из двора дома на Софьи Ковалевской, 2 выехала инкассаторская машина и ударила автомобиль в бок. От столкновения Renault отбросило на Volkswagen Tiguan, потом на Suzuki SX4, а затем перевернуло. После этого столкнулись Suzuki SX4 и Suzuki Grand Vitara.По неподтвержденным данным, в аварии пострадала пассажирка Suzuki SX4, у нее - сотрясение головного мозга. В ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что инспекторы уже выехали на место происшествия, ведется разбирательство.