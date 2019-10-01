Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

17:06 | 29.10.2019

Фото: ural.kp.ru

В Екатеринбурге преподавательница института МВД свела счеты с жизнью

В Екатеринбурге покончила с собой преподавательница института МВД Ольга Пестова. Об этом пишет «Комсомолка», ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.

Тело 27-летней девушки обнаружил ее сожитель. Как сообщает источник, она говорила молодому человеку о том, что из-за проблем на работе и жизни она хочет покончить с собой. Вечером 25 октября она сказала, что пошла спать, но уже через полчаса ее нашли без признаков жизни.

Информацию о смерти преподавательницы подтвердили в пресс-службе вуза. Как рассказали в институте, Ольга работала адъюнктом. По факту ее смерти проводится проверка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:09 | 29.10.2019
Екатеринбургский школьник попал в Книгу рекордов России, запомнив 13 тысяч знаков числа Пи

19:08 | 29.10.2019
Роскомнадзор по УрФО накажет «Билайн» и «МТС» за нарушения законодательства о связи

18:53 | 29.10.2019
Предприятие УГМК представило современные кабельные разработки на форуме в Екатеринбурге

18:52 | 29.10.2019
В Свердловской области устранили поломки на ЛЭП, случившиеся из-за непогоды

18:37 | 29.10.2019
В Свердловской области в ДТП погиб мужчина

18:34 | 29.10.2019
УГМК и СвЖД вошли в число лучших налогоплательщиков Свердловской области

18:26 | 29.10.2019
В администрации Екатеринбурга обсудили обеспечение безопасности горожан

18:11 | 29.10.2019
Отца Владимира Васильева вызвали на допрос в свердловский СК

17:59 | 29.10.2019
В Екатеринбурге столкнулись инкассаторская машина и четыре автомобиля

17:25 | 29.10.2019
В Свердловской области упразднят поселок Шихан

17:06 | 29.10.2019
В Екатеринбурге преподавательница института МВД свела счеты с жизнью

16:56 | 29.10.2019
На этой неделе по всему Пермскому краю пройдет 140 ярмарок

16:46 | 29.10.2019
В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека

16:27 | 29.10.2019
В Новых Лядах отремонтировали четыре улицы в рамках нацпроекта

16:18 | 29.10.2019
В Екатеринбурге в Pizza Мia и Сушкоф нашли кишечную палочку

16:11 | 29.10.2019
В Екатеринбурге суд вынес приговор заместителю начальнику райотдела полиции

15:44 | 29.10.2019
В Пермском центре бизнеса проконсультируют предпринимателей по вопросам отмены ЕНВД

15:41 | 29.10.2019
СКР подтвердил факт подмены анализов виновника смертельного ДТП в Екатеринбурге

15:02 | 29.10.2019
Жители Екатеринбурга решили устроить флешмоб против инвалида

14:34 | 29.10.2019
5 вопросов об отоплении и горячей воде в квартирах пермяков

14:28 | 29.10.2019
«Да ты знаешь, кто я такой?»: в Екатеринбурге автолюбителю грозит тюрьма из-за конфликта со следователем

14:05 | 29.10.2019
Жители Пермского края могут написать Географический диктант онлайн

14:01 | 29.10.2019
В Нижнем Тагиле сгорел садовый дом

13:46 | 29.10.2019
В Екатеринбург едут представители ООН

13:25 | 29.10.2019
Пермская спортсменка стала серебряным призером всероссийских соревнований по спортивной аэробике

13:22 | 29.10.2019
Пермские ученые могут определять психотип пользователей соцсетей по комментариям

13:19 | 29.10.2019
Депутата гордумы обвинили в уклонении от службы в армии

13:17 | 29.10.2019
Администрация Перми закупит девять новых трамваев

13:13 | 29.10.2019
В Перми ликвидируют последствия порывов сильного ветра

13:02 | 29.10.2019
В понедельник в Перми запретят продажу спиртного

12:45 | 29.10.2019
В ЦПКиО Екатеринбурга появилось ограждение для будущего катка

12:26 | 29.10.2019
Житель Прикамья стал победителем Международного кинофестиваля «ЛАМПА»

12:21 | 29.10.2019
«Выбросилась неожиданно»: что стало известно о погибшей молодой маме в Екатеринбурге

12:02 | 29.10.2019
Для проведения Универсиады в Екатеринбурге придётся увеличить госдолг

11:48 | 29.10.2019
Южную часть Макаровского моста в Екатеринбурге начнут сносить уже в 2019 году

11:23 | 29.10.2019
Стала известна дата первого заседания по делу полицейских, обвиняемых в пытках подростков в Каменске-Уральском





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 