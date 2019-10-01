В Екатеринбурге преподавательница института МВД свела счеты с жизнью

17:06 | 29.10.2019

Фото: ural.kp.ru

В Екатеринбурге покончила с собой преподавательница института МВД Ольга Пестова. Об этом пишет «Комсомолка», ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.



Тело 27-летней девушки обнаружил ее сожитель. Как сообщает источник, она говорила молодому человеку о том, что из-за проблем на работе и жизни она хочет покончить с собой. Вечером 25 октября она сказала, что пошла спать, но уже через полчаса ее нашли без признаков жизни.



Информацию о смерти преподавательницы подтвердили в пресс-службе вуза. Как рассказали в институте, Ольга работала адъюнктом. По факту ее смерти проводится проверка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»