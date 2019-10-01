В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли два человека

Сегодня около пяти часов утра на 162 километре трассы Пермь – Екатеринбург легковушка столкнулась с грузовиком. Водитель ВАЗ-2115 и девушка-пассажир от полученных травм погибли на месте.Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что мужчина за рулем легковушки двигался в направлении Екатеринбурга, не учел скорость движения и по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком «DAF». Водитель грузовой машины в аварии не пострадал.Сейчас по факту ДТП ведется следствие. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и максимально сокращать опасные маневры.