В Екатеринбурге в Pizza Мia и Сушкоф нашли кишечную палочку

16:18 | 29.10.2019

Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушение санитарных норм и требований Таможенного союза в «Сушкоф» и Pizza Мia. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки одной из точек Pizza Мia оказалось, что отсутствует контроль за качеством фритюрных жиров, некачественно обрабатывают инвентарь и посуду, а в смывах с разделочного ножа и миски для сырых овощей обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В отношении ИП Шистеров, которому принадлежит данная точка, составлен протокол об административном нарушении и наложили штраф.



А в общепите «Сушкоф» эксперты выявили, что сет под названием «Нескучный» не соответствовал требованиям «О безопасности пищевой продукции», так как там тоже нашли кишечную палочку. ООО «Форсаж» было оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»