В Екатеринбурге суд вынес приговор заместителю начальнику райотдела полиции

16:11 | 29.10.2019

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор 34-летнему заместителю начальника отдела полиции № 11 УМВД по г. Екатеринбургу Алексею Кандыбе и 41-летнему оперативному дежурному этого же ОП Сергееву Д.В. Они признаны виновными по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



Следствием и судом установлено, что ночью 14 июля 2018 года Алексей Кандыба, находившийся в баре по улице Челюскинцев в Екатеринбурге, вступил в конфликт с ранее незнакомым ему гражданином, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.



Желая проучить своего оппонента, он созвонился по сотовому телефону со своим подчиненным, дав незаконное указание о направлении в помещение увеселительного заведения сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые задержали гражданина и увезли его в ОП №11, где он находился до утра, несмотря на отсутствие состава какого-либо административного правонарушения.



Приговором суда Кандыбе назначено наказание в виде пяти лет лишения права занимать должности в правоохранительных органах, а его сообщнику в виде четырёх лет лишения права занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, с осуждённых взыскан моральный ущерб в пользу потерпевшего в размере 100 и 50 тысяч рублей соответственно.



Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «решение о дальнейшей судьбе осуждённных должностных лиц будет принято после вступления в законную силу приговора суда».

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