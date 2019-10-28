В Нижнем Тагиле сгорел садовый дом

14:01 | 29.10.2019

Фото: yandex.ru

Сегодня ночью в Нижем Тагиле на площади 54 квадратных метра сгорел садовый дом. Диспетчеры зафиксировали вызов в 01:45.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава.



Открытое горение были ликвидировано к 02:09, проливка и разбор сгоревших констукций завершены в 05:33 по местному времени.



По данным МЧС пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»