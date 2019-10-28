Депутата гордумы обвинили в уклонении от службы в армии

13:19 | 29.10.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Прокуратура обвинила депутата Екатеринбургской городской думы Андрея Пирожкова в уклонении от службы в армии.



Стало известно, что проверка началась еще весной этого года. Некий житель Екатеринбурга написал в прокуратуру Свердловской области, региональное управление ФСБ, а также председателю гордумы заявление о том, что депутат Андрей Пирожков уклонился от службы в армии. Андрей Пирожков заявлял, что он родился с защемлением шейных позвонков, поэтому он имеет все законные основания не служить в армии.



В ходе проверочных мероприятий установлено, что в октябре 2019 года ранее принятое решение призывной комиссии об освобождении Андрея Пирожкова от прохождения воинской службы отменено.



«Военному комиссару района поручено обеспечить вызов Пирожкова на мероприятия, связанные с осуществлением призыва граждан на военную службу», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»