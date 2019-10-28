В ЦПКиО Екатеринбурга появилось ограждение для будущего катка

12:45 | 29.10.2019

Фото: пресс-служба парка

Накануне, 28 октября, в Екатеринбурге в ЦПКиО начали первый этап благоустройства территории катка – монтаж ограждений. Об этом сообщила пресс-служба парка.



По традиции каток расположиться на Центральной аллее парка, а его площадь составит больше 5 000 м2.



Напомним, недавно технические службы установили новое освещение на площадке детских аттракционов, а также выполнили работы по восстановлению освещения на аллее со стороны Базового переулка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»