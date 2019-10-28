Стала известна дата первого заседания по делу полицейских, обвиняемых в пытках подростков в Каменске-Уральском

11:23 | 29.10.2019

Предварительное слушание по делу полицейских, обвиняемых в пытках подростков в Каменске-Уральском, назначено на 1 ноября. Рассматривать его будет судья Москалева А.В. Синаркого районного суда.



На скамье подсудимых оказались четверо полицейских, которых обвинили в пытках подростков ради того, чтобы они признались в преступлении, которого не совершали.



Возчиков А.Е. и Половка В.В. обвиняются по пп. «а», «б» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением специальных средств»), Гасанов Э.Ф. и Андреев А.К. по п.»а» ч.3 ст. 286 УК РФ («(«Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»).



Подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.



«Согласно материалам дела, насилие применялось полицейскими по отношению к проверяемым лицам как в служебном здании отдела полиции, так и в местном лесопарке, где в отношении одного из потерпевших, в частности, высказывались угрозы убийством. В результате пострадавший подросток был вынужден написать явку с повинной, оговорив себя в совершении кражи. Впоследствии, при расследовании уголовного дела по факту кражи, причастность указанного молодого человека к преступлению не нашла своего подтверждения», — заявляли ранее в СУ СК по Свердловской области.

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