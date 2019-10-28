Судебные приставы арестовали дачу должника в Косулино

11:02 | 29.10.2019

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Судебные приставы арестовали коттедж площадью 180 квадратных метров в селе Косулино Белоярского городского округа, принадлежащий жителю Екатеринбурга. На такую меру сотрудники УФССП были вынуждены пойти в связи с кредитными долгами, по которым гражданин не хотел платить.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, у гражданина образовалась задолженность порядка 7 миллионов рублей по кредитным платежам. По информации регистрирующих органов у должника имеется квартира в Кировском районе Екатеринбурга, а также дом и земельный участок в селе Косулино.



В отношении коттеджа был составлен акт описи и ареста имущества. В случае если должник не приступит к погашению задолженности, дом уйдет с молотка.

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