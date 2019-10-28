На Урале возбудили уголовное дело по факту порчи земли нефтепродуктами

10:53 | 29.10.2019

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы нефтепродуктами в поселке городского типа Нейво-Рудянка, где были обнаружены емкости с химической жидкостью. На место выезжали сотрудники Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с специалистом Министерства природных ресурсов и экологии региона которые установили, что земельный участок используется ООО НПО «Спецпромхим».



Работники организации в ходе хозяйственной деятельности допустили сброс на почву загрязняющих веществ, повлекший загрязнение окружающей среды. Размер ущерба, причиненного земельному участку в результате загрязнения, составил свыше 265 тыс. рублей.



Также на территории предприятия выявлены места несанкционированного размещения промышленных отходов.



В связи с выявленными нарушениями Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор генеральному директору ООО «Спецпромхимия» внес представление, а в отношении юрлица возбудил административные дела, по результатам рассмотрения которых организация оштрафована на общую сумму 120 тыс. рублей.



Кроме того, прокуратура в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга направила исковое заявление о взыскании с указанного общества компенсации вреда, причиненного окружающей среде, на сумму свыше 265 тыс. рублей.



По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

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