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10:53 | 29.10.2019
На Урале возбудили уголовное дело по факту порчи земли нефтепродуктами
Работники организации в ходе хозяйственной деятельности допустили сброс на почву загрязняющих веществ, повлекший загрязнение окружающей среды. Размер ущерба, причиненного земельному участку в результате загрязнения, составил свыше 265 тыс. рублей.
Также на территории предприятия выявлены места несанкционированного размещения промышленных отходов.
В связи с выявленными нарушениями Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор генеральному директору ООО «Спецпромхимия» внес представление, а в отношении юрлица возбудил административные дела, по результатам рассмотрения которых организация оштрафована на общую сумму 120 тыс. рублей.
Кроме того, прокуратура в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга направила исковое заявление о взыскании с указанного общества компенсации вреда, причиненного окружающей среде, на сумму свыше 265 тыс. рублей.
По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).
© «Вечерние ведомости»
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