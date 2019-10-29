В Екатеринбурге почтят память жертв политических репрессий

09:57 | 29.10.2019

Фото: eanews.ru

Екатеринбург станет частью общероссийской акции «Колокол памяти – возвращение имен». В 11:00 в аллее бульвара на пересечении Ленина и Вайнера екатеринбурженцы почтят жертв политических репрессий.



Имена погибших в годы террора будут зачитывать активисты общества «Мемориал». Акция завершится шествием по Аллее Памяти и проспекту. Также запланирован пикет со свечами вдоль расстрельного дома.



Напомним, что 28 октября митинг-реквием прошел на 12-м километре Московского тракта, где были похоронены жертвы массовых расстрелов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»