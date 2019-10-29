Ребенок остался без мамы: в Екатеринбурге из окна роддома выпала пациентка

09:11 | 29.10.2019

Фото: ekburg.ru

В Екатеринбурге вечером 28 октября из окна третьего этажа роддома больницы № 40 выпала пациентка. От полученных травм женщина скончалась на месте.



Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, тревожное сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции № 8 в десятом часу вечера от медработников больницы. Погибшей оказалась 33-летняя женщина по имени Мария.



По предварительным данным, пациентка родила ребенка несколько дней назад. Во время трагедии малыш находился а другой комнате и не пострадал. Известно, что у женщины были проблемы со здоровьем, однако истинные причины случившегося пока неизвестны.



Валерий Горелых пояснил, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение. У специалистов есть основания считать, что произошедшее не носит криминальный характер.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»