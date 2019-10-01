На улицах Екатеринбурга из-за ветра на дороги стали падать деревья

В Екатеринбурге в разных местах города на дороги от сильных порывов ветра стали падать деревья.Как рассказывают очевидцы, первый случай произошел на улице Советской между домами 19 и 21. Там дерево рухнуло прямо на проезжую часть.Еще одно дерево упало рядом с домом по адресу Готвальда, 5. В этом месте дерево перегородило выезд на дорогу.Третий случай, по словам очевидцев, случился во дворе одного из домов на улице Амундсена. Там дерево упало прямо на автомобиль.Напомним, что ранее синоптики предупреждали о порывах ветра до 25 м/с 27 и 28 октября.