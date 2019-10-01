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20:33 | 28.10.2019
Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»
На улицах Екатеринбурга из-за ветра на дороги стали падать деревья
Как рассказывают очевидцы, первый случай произошел на улице Советской между домами 19 и 21. Там дерево рухнуло прямо на проезжую часть.
Еще одно дерево упало рядом с домом по адресу Готвальда, 5. В этом месте дерево перегородило выезд на дорогу.
Третий случай, по словам очевидцев, случился во дворе одного из домов на улице Амундсена. Там дерево упало прямо на автомобиль.
Напомним, что ранее синоптики предупреждали о порывах ветра до 25 м/с 27 и 28 октября.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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