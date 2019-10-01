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20:04 | 28.10.2019

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Асбестовский»

В Свердловской области произошло ДТП, в котором погибла 81-летняя пенсионерка

В поселке Рефтинский сегодня, 28 октября, ранним утром под колесами автомобиля погибла 81-летняя пенсионерка. Сейчас сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Асбестовский» проводят проверку по факту произошедшего.

Авария произошла напротив дома по улице Солнечной поселка. Пожилую женщину сбил мужчина за рулем автомобиля «Мицубиси», когда та переходила дорогу в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспорта.

По словам водителя, его скорость на момент ДТП была около 60 км/ч, а появления пенсионерки на дороге он не ожидал. Мужчина попытался затормозить, но у него не получилось избежать наезда. На одежде женщины, как было установлено, отсутствовали светоотражающие элементы.

Сейчас полицейские устанавливают все точные обстоятельства произошедшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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