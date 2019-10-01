Экологи Нижнего Тагила зафиксировали выброс сероводорода

19:44 | 28.10.2019

Фото: ysia.ru

В Нижнем Тагиле экологи зафиксировали выброс сероводорода в районе расположения автоматической станции, об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.



Согласно справке о загрязнении атмосферного воздуха, превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации сероводорода (1,4 ПДКмр) зафиксировано в период с 00:00 по 12:00.



В других городах Свердловской области загрязнений в воздухе экологи не обнаружили.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»