В Свердловской области задержали мужчину, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков

19:07 | 28.10.2019

Фото: ОМВД России по ГО «город Лесной»

В городе Лесном на КПП-1 задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в ОМВД России по ГО «город Лесной», за сходные преступления по статье 228.1 мужчина привлекался уже два раза, а из мест лишения свободы вышел в июле этого года.



Задержав 43-летнего мужчину, полицейские обнаружили у него 0,5 грамма N-метилэфедрона, приобретенного в городе Нижняя Тура. Также у него обнаружили два шприца, в которых, предположительно, также находились наркотики.



Следует добавить, что мужчина ранее также привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и кражу. Выйдя из тюрьмы в этом году, он обосновался в Нижней Туре, так как разрешения на въезд в Лесной у него не было, а работу найти так и не смог.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»