Работы в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге закончатся 4 декабря

18:50 | 28.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Благоустройство сквера у Оперного театра в уральской столице закончится 4 декабря, об этом сообщили в администрации города. Ход работ на территории сегодня во время выездного совещания лично проконтролировали министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов и заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



Бубнов отметил, что на площадке уже выполнен основной объем работ. Так, специалисты уже установили светильники, заменили зеленые насаждения, вымостили территорию перед входом в театр гранитной плиткой и обновили ограждения. Сейчас рабочие занимаются благоустройством пешеходных дорожек и достраивают ротонды.



Следует отметить, по словам Николая Смирнова, компанию «Новэкс», не сумевшую завершить работы по благоустройству в летнее время, должны оштрафовать. Также, если зимой у сделанных работ будут обнаружены недостатки, то весной подрядчику придется их исправить.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»