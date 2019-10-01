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18:50 | 28.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Работы в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге закончатся 4 декабря

Благоустройство сквера у Оперного театра в уральской столице закончится 4 декабря, об этом сообщили в администрации города. Ход работ на территории сегодня во время выездного совещания лично проконтролировали министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов и заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Бубнов отметил, что на площадке уже выполнен основной объем работ. Так, специалисты уже установили светильники, заменили зеленые насаждения, вымостили территорию перед входом в театр гранитной плиткой и обновили ограждения. Сейчас рабочие занимаются благоустройством пешеходных дорожек и достраивают ротонды.

Следует отметить, по словам Николая Смирнова, компанию «Новэкс», не сумевшую завершить работы по благоустройству в летнее время, должны оштрафовать. Также, если зимой у сделанных работ будут обнаружены недостатки, то весной подрядчику придется их исправить.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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