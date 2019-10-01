Прокуратура потребовала возобновления уголовного дела по хищению государственных драгметаллов на Урале

20:29 | 28.10.2019

Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области повторно возобновило расследование уголовного дела возбужденного в 2006 году по факту хищения 32,7 тонны золота и платины, принадлежащих государству и закрепленных на праве хозяйственного ведения за ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». Дополнительного расследования и проведения ряда следственных действий по делу от СКР потребовала прокуратура Свердловской области, куда ранее с запросом обратился депутат Государственной думы РФ Игорь Торощин.



«32,7 тонны золота и платины в ценах на сегодняшний день – это более 80 миллиардов рублей. Для сравнения – это два ежегодных бюджета города Екатеринбурга либо 58 ежегодных бюджетов города Ирбит. То есть Ирбит, 36-тысячный город Свердловской области мог бы прожить 58 лет без вливаний из бюджетов различных уровней. Это огромные деньги, и за их хищение до сих пор никто не понес ответственности. Драгметаллы, судя по материалам следствия, были вложены в уставные капиталы коммерческих компаний, и никто не арестовывает эти счета, хотя средства можно было вложить в строительство школ, детских садов, ремонт дорог и так далее», – рассказал Игорь Торощин.



О том, что сотрудники СУ СК России по Свердловской области возобновили расследование уголовного дела, стало известно в середине апреля, после того, как с соответствующим запросом обрился другой депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По результатам дополнительных следственных действий производство предварительного расследования по уголовному делу 29 мая было вновь приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.



В сентябре в прокуратуру Свердловской области с аналогичным запросом обратился Игорь Торощин, после чего надзорное ведомство изучило материалы уголовного дела и установило, что постановление о приостановлении предварительного следствия от 29 мая было вынесено преждевременно, в связи с чем 15 октября указанное постановление отменено, уголовное дело направлено для дополнительного расследования и устранения выявленных недостатков.



Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2006 году по пункту «б» части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Пропажу драгметаллов обнаружили аудиторы Счетной палаты РФ, которые установили, что имущество расхищалось в период с 1993 по 2005 годы



Из материалов проверки следует, что ряд лиц из числа руководителей ОАО «Ез ОЦМ» действуя с целью незаконного использования в коммерческих интересах государственного имущества и извлечения материальной выгоды, злоупотребляя доверием Гохрана при Министерстве финансов РФ, использовали фонд путем продажи и вложения полученных денежных средств в уставные фонды коммерческих компаний.



Предприятие курировала Уральская государственная инспекция пробирного надзора, которую с 1994 года возглавляет Светлана Агафонова (ведомство осуществляет надзор за оборотом драгоценных металлов, в том числе за оформлением документов их первичного учета). Как следовало из ранее полученного ответа прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, «в ходе дополнительного следствия планируется дать юридическую оценку действиям должностных лиц УГИПН».

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