Новости дня
20:29 | 28.10.2019
Прокуратура потребовала возобновления уголовного дела по хищению государственных драгметаллов на Урале
«32,7 тонны золота и платины в ценах на сегодняшний день – это более 80 миллиардов рублей. Для сравнения – это два ежегодных бюджета города Екатеринбурга либо 58 ежегодных бюджетов города Ирбит. То есть Ирбит, 36-тысячный город Свердловской области мог бы прожить 58 лет без вливаний из бюджетов различных уровней. Это огромные деньги, и за их хищение до сих пор никто не понес ответственности. Драгметаллы, судя по материалам следствия, были вложены в уставные капиталы коммерческих компаний, и никто не арестовывает эти счета, хотя средства можно было вложить в строительство школ, детских садов, ремонт дорог и так далее», – рассказал Игорь Торощин.
О том, что сотрудники СУ СК России по Свердловской области возобновили расследование уголовного дела, стало известно в середине апреля, после того, как с соответствующим запросом обрился другой депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По результатам дополнительных следственных действий производство предварительного расследования по уголовному делу 29 мая было вновь приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
В сентябре в прокуратуру Свердловской области с аналогичным запросом обратился Игорь Торощин, после чего надзорное ведомство изучило материалы уголовного дела и установило, что постановление о приостановлении предварительного следствия от 29 мая было вынесено преждевременно, в связи с чем 15 октября указанное постановление отменено, уголовное дело направлено для дополнительного расследования и устранения выявленных недостатков.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2006 году по пункту «б» части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Пропажу драгметаллов обнаружили аудиторы Счетной палаты РФ, которые установили, что имущество расхищалось в период с 1993 по 2005 годы
Из материалов проверки следует, что ряд лиц из числа руководителей ОАО «Ез ОЦМ» действуя с целью незаконного использования в коммерческих интересах государственного имущества и извлечения материальной выгоды, злоупотребляя доверием Гохрана при Министерстве финансов РФ, использовали фонд путем продажи и вложения полученных денежных средств в уставные фонды коммерческих компаний.
Предприятие курировала Уральская государственная инспекция пробирного надзора, которую с 1994 года возглавляет Светлана Агафонова (ведомство осуществляет надзор за оборотом драгоценных металлов, в том числе за оформлением документов их первичного учета). Как следовало из ранее полученного ответа прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, «в ходе дополнительного следствия планируется дать юридическую оценку действиям должностных лиц УГИПН».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:33 | 28.10.2019
На улицах Екатеринбурга из-за ветра на дороги стали падать деревья
20:29 | 28.10.2019
Прокуратура потребовала возобновления уголовного дела по хищению государственных драгметаллов на Урале
19:44 | 28.10.2019
Экологи Нижнего Тагила зафиксировали выброс сероводорода
19:07 | 28.10.2019
В Свердловской области задержали мужчину, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков
18:50 | 28.10.2019
Работы в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге закончатся 4 декабря
18:39 | 28.10.2019
В Краснотурьинске задержали молодого человека, угнавшего автомобиль
17:40 | 28.10.2019
Игорь Сапко принял участие в Общероссийском «Форуме стратегов»
17:38 | 28.10.2019
ФК «Урал» на домашнем поле встретит «Арсенал»
16:52 | 28.10.2019
Ремонт на стадионе «Динамо» в Екатеринбурге подходит к концу
16:51 | 28.10.2019
Пермские школьники победили на международной выставке изобретений
16:33 | 28.10.2019
Выездная комиссия продолжает проверку качества питания в образовательных учреждениях Перми
16:26 | 28.10.2019
Сыну свердловского генерала скостили срок
16:07 | 28.10.2019
РМК проведет конкурс для журналистов
15:58 | 28.10.2019
В Кольцово задержали пьяного мужчину, собиравшегося лететь в Москву
15:31 | 28.10.2019
В Екатеринбурге проходит экологический конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
15:19 | 28.10.2019
На Среднем Урале за три дня задержали 180 пьяных водителей, трое были под наркотиками
14:40 | 28.10.2019
В Екатеринбурге раскрыли серию грабежей
14:22 | 28.10.2019
На Урале низкая обеспеченность врачебными кадрами. Проблему признали в полпредстве
14:10 | 28.10.2019
Больше сотни единиц спецтехники устранят последствия непогоды на свердловских трассах
14:10 | 28.10.2019
Универсальные городские ярмарки пройдут в Перми
13:38 | 28.10.2019
В Екатеринбурге на улице Кировградской упало дерево и сломало ограждение
13:20 | 28.10.2019
В Перми выбрали лучшего водителя автобуса
13:15 | 28.10.2019
Для жителей столицы Прикамья организуют два новых новогодних маршрута
13:08 | 28.10.2019
Букмекерскую контору в Первоуральске оштрафовали на полмиллиона рублей
12:45 | 28.10.2019
В Полевском судят бизнесменов, задержанных ФСБ по подозрению в организации незаконной миграции
12:40 | 28.10.2019
За избиения и поджог свердловчанину из Полевского назначили 11 лет лишения свободы
12:30 | 28.10.2019
В Екатеринбурге на улице Комсомольской жёстко столкнулись две иномарки
12:13 | 28.10.2019
Похолодание в Перми будет резким
12:10 | 28.10.2019
Прокурор из Екатеринбурга возглавил надзорное ведомство в Зауралье
12:01 | 28.10.2019
Избирательные комиссии подвели итоги муниципальных выборов 27 октября в Пермском крае
12:00 | 28.10.2019
Случай с аварией на газопроводе в Североуральске проверит прокуратура